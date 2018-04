Jerewan. In Armenien reißen die Proteste gegen einen Wechsel des bisherigen Staatschefs Sersch Sarkissjan ins Amt des Ministerpräsidenten nicht ab. In der Hauptstadt Jerewan blockierten am Montag hunderte Demonstranten Straßen, die zum Parlament führen. Der prorussische Sarkissjan war vergangene Woche nach zwei Amtszeiten aus dem Präsidentenamt ausgeschieden. Er soll aber am Dienstag zum neuen Regierungschef gewählt werden. Durch eine umstrittene Verfassungsreform, die im Dezember 2015 per Referendum gebilligt wurde und nun in Kraft tritt, wird das Ministerpräsidentenamt deutlich aufgewertet. Die wahre Macht liegt dann beim Ministerpräsidenten. AFP/nd