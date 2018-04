Was soll das sein

Jetzt ist es so weit. Der Frühling ist nun unwiderruflich da und vorerst nicht mehr wegzubekommen. Da muss man nun durch. Man bemerkt es an den Vögeln, die sich dieser Tage schon frühmorgens vor sechs Uhr zu großen Haufen zusammenrotten, um sich wie im Rausch einem kollektiven Maschinengewehrfeuergezwitscher hinzugeben, dessen Lautstärke nur noch übertroffen wird vom für den Rest des Tages erklingenden feuerwehrsirenenartigen Gegilfe, Gekreische und Gezänk der Kinder, die jetzt, wo die Sonne, »die gelbe Sau« (Peter Licht), hin und wieder aus ihrem Loch gekrochen kommt, wieder die öffentlichen Spielplätze, Straßen und Verkehrsmittel verstopfen. Kurz: Alles Schöne ist aus der Welt gewichen. Irgendwann aber kommt auch wieder der tröstende Herbst, der den Himmel schön verfinstert, auch noch den am erbittertsten krakeelenden Terrorvogel das Schweigen lehrt und noch das traumatisierendste Kinderlachen zuverlässig ersterben lässt. tbl