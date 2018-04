Erfurt. Bei den Kommunalwahlen in Thüringen ist die CDU stärkste Partei geworden. Die Partei kam am Sonntag bei den Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen auf 37,9 Prozent, das waren rund vier Prozentpunkte mehr als 2012, wie das Thüringer Landesamt für Statistik mitteilte. Die Regierungsparteien LINKE, SPD und Grüne mussten Verluste hinnehmen. Thüringens CDU-Chef Mike Mohring nannte das Ergebnis für Rot-Rot-Grün »eine bittere Pille«. Mohring sieht in dem Ergebnis für seine Partei zugleich Rückenwind für die Thüringer Landtagswahl im nächsten Jahr. Linkspartei-Chefin Susanne Hennig-Wellsow nannte mit Blick auf die Kommunalwahl die regionale Stärke von Rechtspopulisten unter anderem im Altenburger Land und in Gera »besorgniserregend«. Die Wahlbeteiligung lag landesweit beim ersten Wahlgang bei 47,2 Prozent, leicht über dem Wert von 2012 mit 46,6 Prozent. In zwei Wochen stehen in drei Landkreisen, fünf kreisfreien Städten sowie einer Reihe kreisangehöriger Städte Stichwahlen an. Agenturen/nd Seite 2