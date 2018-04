Washington. Der im Vorjahr entlassene FBI-Chef James Comey hat in einem Fernsehinterview aufs Schärfste mit dem US-Präsidenten abgerechnet. Donald Trump sei »moralisch ungeeignet«, Präsident zu sein, sagte er dem Sender ABC News am Sonntagabend (Ortszeit). Russland könnte im Besitz von kompromittierendem Material über Trump sein. Er halte das Dossier eines ehemaligen Geheimagenten für glaubwürdig. Es enthält Details über einen angeblichen Vorfall mit Prostituierten 2013 in Moskau. Comey habe Trump persönlich informiert, dass man ihn dabei gefilmt haben und die Aufnahme nutzen könnte, um ihn zu erpressen. Trump reagierte erneut aufgebracht und warf Comey auf Twitter vor, aus Verärgerung im Amt viele Verbrechen begangen zu haben - Hintergrund ist die Affäre um Hillary Clintons E-Mails. Es war Comeys erstes Mediengespräch vor der Veröffentlichung seines Buches »A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership« (Größer als das Amt: Auf der Suche nach der Wahrheit) am Dienstag. dpa/nd Seite 7