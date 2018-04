Bis dahin müsse improvisiert werden. »Ich will nicht pathetisch werden, aber es geht jetzt darum, dieses Theater zu retten.« Er werde unter anderem »auf befreundete Theater zugehen und fragen, ob sie Möglichkeiten der solidarischen Unterstützung sehen«. dpa/nd

Kultursenator Klaus Lederer müsse entscheiden, ob die Aufgabe von einer oder mehreren Personen übernommen werden solle. Angesichts »der Bedeutung der Ära Frank Castorfs« halte er es fast für ausgeschlossen, dass ein einzelner Intendant das schaffen könne. »Ich kann mir vorstellen, dass man in Osteuropa, wo bedeutende Regisseure aus politischen Gründen Probleme mit ihrer Arbeit haben, wichtige Künstler für die Volksbühne finden kann.«

Nach dem Abgang von Chris Dercon hält Volksbühnen-Interimschef Klaus Dörr nichts von einer überstürzten Nachfolge-Regelung. »Schnellschüsse richten nur Schaden an«, sagte Dörr der »Süddeutschen Zeitung«. »Für die qualifizierte Vorbereitung einer Intendanz braucht man anderthalb bis zwei Jahre«, so Dörr. Genau wie gute Regisseure stünden Intendanten nicht Schlange.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!