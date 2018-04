Berlin. Das Nadim-Zentrum für Folteropfer in Ägypten ist in Berlin mit dem Menschenrechtspreis von Amnesty Deutschland ausgezeichnet worden. Das Zentrum biete Menschen, die Folter und andere Gewalt überlebt haben, dringend notwendige medizinische und psychologische Behandlung, erklärte Amnesty-Deutschland-Generaldirektor Markus Beeko am Montag zur Begründung. Es gebe Tausenden Hoffnung und Mut - »und setzt ein wichtiges Zeichen gegen die weit verbreitete Folter in ägyptischer Haft«.

Das Nadim-Zentrum dokumentiert den Angaben zufolge seit 25 Jahren Folter durch ägyptische Sicherheitskräfte und betreibt die einzige Spezialklinik zur Behandlung Überlebender von Folter und Gewalt in dem Land. Amnesty Deutschland vergibt seinen Menschenrechtspreis alle zwei Jahre. dpa/nd