Berlin. Der Einzelhandel in Deutschland will mehr für den Klimaschutz tun. Vor allem kleine und mittelgroße Händler sollen dafür sorgen, dass Energiefresser in ihren Läden weniger verbrauchen. Am Dienstag startete zur Unterstützung die vom Bund geförderte Informationskampagne Klimaschutzoffensive des Handels. »Klimaschutzpotenziale sind in fast jedem Einzelhandelsunternehmen vorhanden«, sagte Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth. Der Handelsverband will erreichen, dass zusätzlich 300 000 Tonnen CO2 vermieden werden. dpa/nd