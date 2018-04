Washington. Kalifornien lehnt die von US-Präsident Donald Trump geforderte Entsendung von Nationalgardisten an die Grenze zu Mexiko ab. Gouverneur Jerry Brown (Demokraten) habe die Pläne für eine Grenzschutzmission vorerst zurückgewiesen, teilten die Zoll- und Grenzschutzbehörde und das Verteidigungsministerium am Montag mit. Demnach weigerte sich Kalifornien, 237 Nationalgardisten für den Einsatz an zwei Grenzübergängen in Südkalifornien zu mobilisieren. Brown hatte bereits zuvor erklärt, dass sich die Nationalgarde seines Bundesstaats nicht an der Festnahme von Migranten ohne gültige Papiere beteiligen werde. AFP/nd