Nikosia. Die Präsidenten beider Teile Zyperns haben sich nicht auf einen Neustart der Gespräche zur Wiedervereinigung der Insel einigen können. Bei einem Treffen am Montagabend unter UNO-Vermittlung habe es keine Annäherung gegeben, sagte der Präsident der griechisch geprägten Republik Zypern, Nicos Anastasiades. In einer UN-kontrollierten Pufferzone in Nikosia hatte sich Anastasiades mit dem Präsidenten der Türkischen Republik Nordzypern, Mustafa Akinci, getroffen. Die UNO möchte als Vermittlerin erreichen, dass sich beide Teile zur Föderation zusammenschließen. AFP/nd