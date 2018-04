Teheran. Im Südosten Irans sind bei Gefechten zwischen Sicherheitskräften und einer bewaffneten Gruppe sechs Menschen getötet worden. Die Terrorgruppe habe in der Nacht zum Dienstag die Grenze von Pakistan überquert und einen Polizeiposten nahe Mirschaweh angegriffen, so die Agentur Irna am Dienstag. Der Angriff sei nach heftigen Kämpfen zurückgeschlagen worden. AFP/nd