Dresden. Gute Nachrichten für die 126 Abgeordneten des Sächsischen Landtags: Vom 1. August an erhalten die Parlamentarier mehr Geld. Die Anhebung der sogenannten Entschädigung um 2,4 Prozent auf 5802,20 Euro bestätigte das Parlament der »Sächsischen Zeitung« auf Anfrage. Nach Angaben der Zeitung ist es die achte Erhöhung in Folge seit Einführung des Index-Modells. Mit diesem wird die Grundentschädigung der Abgeordneten jährlich neu berechnet. Es basiert vor allem auf der Entwicklung der Arbeitnehmerlöhne sowie des Bruttoinlandprodukts. Dazu fließen in den Index auch der Regelsatz für Hartz-IV-Empfänger sowie der aktuelle Rentenwert ein. Bereits Anfang April wurden nach SZ-Angaben die steuerfreien Aufwandspauschalen erhöht, die alle sächsischen Abgeordneten zusätzlich zu ihrer Grunddiät erhalten. dpa/nd