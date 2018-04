Erfurt. Der Landesverband der Thüringer Schafzüchter hat positiv auf die von Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) in Aussicht gestellte Erweiterung des Wolfsgebietes reagiert. »Wir feiern sicherlich kein Fest, wenn der Wolf weiter vordringt, aber begrüßen natürlich die Unterstützung«, sagte der Arno Rudolph, Landeszuchtleiter des Schafzüchterverbands am Dienstag. n einem offiziell deklarierten Wolfsgebiet können Landwirte bei Schutzmaßnahmen finanziell unterstützt und bei Schäden an Tieren durch Wölfe entschädigt werden. dpa/nd