Düsseldorf. Um den einflussreichen Posten des SPD-Fraktionsvorsitzes im nordrhein-westfälischen Landtag gibt es wie erwartet eine Kampfkandidatur. Zwei Bewerber warfen am Dienstag ihren Hut in den Ring: der Parlamentarische Geschäftsführer Marc Herter und der frühere Justizminister Thomas Kutschaty. Das teilte der scheidende Fraktionschef Norbert Römer nach einer Fraktionssitzung mit. Gewählt wird erst am kommenden Dienstag. Beiden Kandidaten werden gleichgroße Chancen eingeräumt. dpa/nd