In Niedersachsen weicht ein historisches Filmstudio dem Wohnungsbau - Museum bleibt

Der Mann ist kein Unbekannter: Das Landgericht Braunschweig hatte den Mann im Dezember als Helfer des 27-jährigen IS-Sympathisanten Sascha L. zu einer Geldstrafe und gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Sascha L soll nach Einschätzung des Gerichts einen Sprengstoffanschlag auf Polizisten oder Soldaten vorbereitet haben. Er wurde zu mehr als drei Jahre Haft verurteilt. Nach Überzeugung des Gerichts hatte Wladislaw S. ihm dabei geholfen. Beide Männer hatten sich schon länger gekannt. Vor seinem Übertritt zum Islam soll Sascha L. in der südniedersächsischen Neonaziszene aktiv gewesen sein. In der Gerichtsverhandlung distanzierte sich Wladislaw S. vom Islam und erklärte, überzeugter Nationalsozialist zu sein.

In Niedersachsen richtete sich die Razzia nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unter anderem gegen Wladislaw S. aus Katlenburg-Lindau im Kreis Northeim. Der 22-Jährige wird als Hauptverantwortlicher des Internetauftritts der Organisation geführt.

Die Bundesanwaltschaft wirft den Verdächtigen vor, sich spätestens Anfang 2017 unter dem Namen »Nordadler« zusammengeschlossen zu haben. Ihr Ziel sei ein Wiedererstarken des Nationalsozialismus in Deutschland. Dazu habe die Gruppe auch Anschläge auf politische Gegner in Erwägung gezogen, jedoch noch nicht näher geplant. Die Beschuldigten haben sich nach Angaben der Bundesanwaltschaft bemüht, Waffen, Munition und Baumaterial für Brand- und Sprengvorrichtungen zu beschaffen.

Die Razzien hatten morgens um 4.30 Uhr begonnen. Spezialeinsatzkommandos der Landeskriminalämter durchsuchten Wohnungen im Harz, im Emsland, im Großraum Bremen sowie in Schleswig-Holstein. Zudem durchsuchten Beamte auch die Wohnung einer »nicht tatverdächtigen Person« in Thüringen, wie es hieß. Die weiteren Ermittlungen leitet das Landeskriminalamt Niedersachsen.

Karlsruhe. Wegen des Verdachts auf Gründung einer rechtsterroristischen Vereinigung hat die Bundesanwaltschaft in Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein Wohnungen von Verdächtigen durchsuchen lassen. Die Ermittler wollten sich nach Informationen des SWR Klarheit über die Gefährlichkeit der Gruppe verschaffen, die sich »Nordadler« nennt. Gefunden haben offenbar aber nicht viel. Von den vier Beschuldigten wurde zunächst niemand festgenommen, wie die Bundesanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Nach der Festnahme von zwei Afroamerikanern in einer Starbucks-Filiale plant die Café-Kette Schulungen für alle Angestellten

Vor Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundverordnung will das soziale Netzwerk mehr Datenschutz anbieten

Unbekannter prügelt in Prenzlauer Berg mit Gürtel auf Israeli ein / Staatsschutz ermittelt

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!