Nürnberg. Die Arbeitnehmer in Deutschland nehmen immer längere Anfahrten zur Arbeitsstelle in Kauf. Die mittlere Pendeldistanz von Beschäftigten stieg von 2000 bis 2014 von 8,7 auf 10,5 Kilometer. Dies teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Dienstag mit. Beschäftigte mit hohem Bildungsabschluss und komplexen Tätigkeiten überwinden die größten Entfernungen. Wie eine Studie der zur Bundesagentur für Arbeit gehörenden Forschungsstelle zeigt, steigt vor allem der Anteil jener Personen, die zwischen zehn und 50 Kilometern zurücklegen, um zur Arbeit zu kommen. »Ein Grund dafür ist, dass vermehrt nicht nur vom Land in die Stadt, sondern auch zwischen städtischen Regionen gependelt wird«, erklärten die IAB-Forscher. epd/nd