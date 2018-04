Was soll das sein

Washington. Die USA und Großbritannien haben vor einer global angelegten Cyberattacke aus Russland gewarnt. Das britische nationale Zentrum für Cybersicherheit, das FBI und das US-Ministerium für Heimatschutz veröffentlichten am Montag dazu eine Erklärung. Russische Hacker hätten in großem Umfang Netzwerkinfrastrukturen infiltriert, hieß es. Die Aktivität der Eindringlinge in die Netzwerke werde seit einigen Monaten beobachtet, erste Hinweise über das Eindringen der Hacker seien 2015 bei US-Dienststellen eingegangen. Im Detail betroffen seien Systeme, die mit Cisco Smart Install SMI ausgestattet sind, das Netzprotokoll Generic Routing Encapsulation GRE und das Netzwerkprotokoll SNMP, das Netzwerkelemente wie Router, Server oder Computer steuert und überwacht. dpa/nd