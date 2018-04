Was soll das sein

Madrid. Der ehemalige Stellvertreter des früheren katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont hat den Vorwurf der Untreue zurückgewiesen. »Nicht ein Euro des Haushaltes« sei von der damaligen Regionalregierung für die Unabhängigkeitsbestrebungen ausgegeben worden, habe Ex-Premier Oriol Junqueras am Montag vor Untersuchungsrichter Pablo Llarena im Obersten Gerichtshof Spaniens in Madrid versichert, berichteten Medien unter Berufung auf Justizkreise. Junqueras und weitere angeklagte Politiker, die unter anderem der Rebellion und der Untreue beschuldigt werden, traten am Montag vor den Richter, um über ihre jeweilige Situation informiert zu werden. dpa/nd