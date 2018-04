Bad Ems. 5413 Insolvenzverfahren hat es im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz gegeben. Wie aus einem Bericht des Statistischen Landesamts in Bad Ems hervorgeht, waren das 126 weniger als noch 2016. Die meisten Insolvenzverfahren seit 1985 hat es in Rheinland-Pfalz im Jahr 2010 gegeben (8036). dpa/nd