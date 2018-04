Proteste, gesellschaftlicher Umbruch, revolutionäre Ströme: Die Welt brodelte Ende der 1960er Jahre. Und welche Impulse kamen in dieser Zeit aus der Kunst? Das beleuchtet das Aachener Ludwig- Forum mit der Ausstellung »Flashes of the Future (Blitze der Zukunft). Die Kunst der 68er oder Die Macht der Ohnmächtigen«, die am Donnerstag eröffnet wird. Mit rund 280 Kunstwerken dokumentiert sie die Aufbruchsituation, in der neue Kunstströmungen entstanden. Gezeigt werden unter anderem Werke von Georg Baselitz und Joseph Beuys. dpa/nd