Für viele Menschen ist es schon schwer genug, an der Triangel eine passable Performance im Musikunterricht abzugeben. Ein Instrument, das nur dafür erfunden wurde, völlig unmusikalischen SchülerInnen ein Gefühl von Wertigkeit im Schulorchester zu geben. Wer an der Triangel versagt, der braucht sich gar nicht erst an die nächste Stufe, die Blockflöte, zu wagen. Einer, der es an diesem Instrument zur Meisterschaft gebracht hat, ist Gabor Vosteen.

In »The Fluteman Show« stellt sich Vosteen seiner Vision, die Welt mit dem wohl bedeutendsten Instrument der Menschheit zu retten und zeigt dabei schier unglaubliche Facetten der Blockflöte, die man so noch nie gehört und gesehen hat. Mit unzähligen Plastikflöten, einer E-Flöte, der einzigen Leopardenbassflöte der Welt geht er auf Mission: Bach, Paganini, Popmusik und eigene Kompositionen verbinden sich mit Comedy zum Kosmos des selbst ernannten »Flötenmannes«. nd Foto: Karim Khawatmi

19. April, 20 Uhr, Pfefferberg Theater, Schönhauser Allee 176, Prenzlauer Berg