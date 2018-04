Das Scharoun Ensemble der Berliner Philharmoniker spielt in New York für einen deutschen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Die acht Musiker wollten am Dienstag in der Morgan Library in Manhattan vor rund 200 geladenen Gästen unter anderem Werke von Franz Schubert, Antonín Dvorák und Ludwig van Beethoven vortragen, teilten die Veranstalter mit. Die Musiker spielten Klarinette, Fagott, Horn, zwei Violinen, Viola, Violoncello und Kontrabass. Deutschland bewirbt sich für eine zweijährige Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat 2019/20 und macht deswegen schon seit Jahren Wahlkampf. Die Entscheidung fällt Anfang Juni. Um die beiden Sitze für die Gruppe westlicher Staaten bewerben sich neben Deutschland auch Belgien und Israel. dpa/nd