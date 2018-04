Zwei Kippa tragende Juden wurden am Dienstag in Berlin attackiert. Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Berlin. Drei Unbekannte haben am Dienstagabend in Berlin zwei 21 und 24 Jahre alte Kippa tragende Männer antisemitisch beschimpft und attackiert. Wie die Polizei bestätigte, waren der 21-Jährige Israeli und sein 24 Jahre alter deutscher Begleiter am Dienstagabend in Prenzlauer Berg unterwegs, als die drei Täter die beiden Männer zunächst beleidigten. Einer aus der Gruppe nahm dann einen Gürtel und fing an, auf den 21-Jährigen einzuschlagen.

Ein im Internet verbreitetes Video des Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus (JFDA) zeigt die Attacke. In dem Video ist ein jüngerer Mann zu sehen, der mit einem Gürtel zuschlägt und »Jahudi« ruft (arabisch für Jude). Die Aufnahme beginnt erst mit dem Schlag. Der 21-Jährige Israeli filmte die Tat.

Jüdisches Forum

Das Trio flüchtete. Eines der beiden Opfer wollte die Gruppe nach Polizeiangaben noch verfolgen, wurde dann aber von dieser mit einer Glasflasche angegriffen, jedoch nicht getroffen.

Levi Salomon, Sprecher des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus e.V., erklärte in einer im Internet verbreiteten Stellungnahme : »Es ist unerträglich anzusehen, dass ein junger jüdischer Mann auf offener Straße im gut situierten Berliner Stadtteil Prenzlauer-Berg angegriffen wird, weil er sich als Jude zu erkennen gibt. Das zeigt, dass jüdische Menschen auch hier nicht sicher sind. Nun sind Politik und Zivilgesellschaft gefragt. Wir brauchen keine Sonntagsreden mehr, sondern es muss gehandelt werden.«

In den vergangenen Monaten war es in Berlin immer wieder zu antisemitischen Übergriffen gekommen. Die Berliner Polizei zählte im Jahr 2017 288 Fälle mit antisemitischem Hintergrund. Das sind fast doppelt so viele Fälle wie im Jahr 2013. Das Netzwerk »Berliner Register«, das rechtsextreme und diskriminierende Vorfälle dokumentiert, zählte für das Jahr 2017 sogar 573 antisemitische Vorfälle. dpa/nd