New York. Menschen könnten auch noch im hohen Alter in der Lage sein, neue Gehirnzellen zu bilden. Das ist das Ergebnis einer Studie, die Wissenschaftler der Columbia University in New York in der US-Fachzeitschrift »Cell Stem Cell« veröffentlichten. Die Ergebnisse suggerieren, dass viele ältere Menschen ihre kognitiven und emotionalen Fähigkeiten länger behalten könnten, als bisher angenommen. Die Wissenschaftler untersuchten Gehirnproben von 28 Menschen, die im Alter zwischen 14 und 79 plötzlich verstorben waren. Die Ergebnisse stehen im Widerspruch zu denen einer Anfang März in »Nature« veröffentlichten Studie, wonach im Hippocampus nach dem 13. Lebensjahr keine neuen Zellen mehr gebildet werden. AFP/nd