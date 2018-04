IHK Rostock: Landesregierung in Schwerin sollte den Konflikt um die Sonntagsöffnungszeiten im Dialog beenden

Warnemünde. Strandkorb einmal anders: Das Rostocker Stadtjubiläum steht im Zentrum der »9. Warnemünder Sandwelt«, die am Montag offiziell eröffnet werden soll. Bis dahin sind sieben internationale Künstler damit beschäftigt, 300 Tonnen Sand in Figuren und Geschichten zu verwandeln. Das Thema der Ausstellung, die bis zum 31. Oktober zu sehen ist, lautet »Die geheimnisvolle Stadt - 800 Jahre Rostock«. Damit die Figuren ein halbes Jahr ohne Makel überstehen, wird ein spezieller Sand aus Brandenburg verwendet. dpa/nd Foto: dpa/Bernd Wüstneck

