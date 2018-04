Erfurt. Die Parteien der Thüringer Regierungskoalition haben sich gegenseitige Unterstützung für die zweite Runde der Kommunalwahlen am 29. April zugesichert. Das gab die Thüringer Landesvorsitzende der LINKEN, Stephanie Hennig-Wellsow, am Donnerstag bekannt. Die Parteichefs von LINKEN, SPD und Grüne hätten sich auf eine entsprechende Empfehlung an die jeweiligen Kreis-, Stadt- und Ortsverbände geeinigt. »Wir rufen Kreisrats- und Ortsvorstände auf, die Kandidaten von Rot-Rot-Grün zu unterstützen«, sagte Hennig-Wellsow in Erfurt. Die CDU will ihren Verbänden dagegen keine Empfehlung geben, wie der CDU-Landesvorsitzende Mike Mohring sagte. dpa/nd