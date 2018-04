Maasdorf. Der Betreiber des umstrittenen sogenannten Schweinehochhauses in Maasdorf (Sachsen-Anhalt) hat die Modernisierung der Anlage angekündigt. Dazu werde nach und nach der Tierbestand verkleinert, teilte die HET GmbH am Mittwoch über eine Potsdamer Anwaltskanzlei mit. Es würden jetzt keine Sauen mehr besamt. Es würden aber keine Tiere vorzeitig getötet. Ferkel würden noch bis zum Verkauf aufgezogen. »Da die letzte Besamung in Kalenderwoche 12/2018 erfolgt ist, werden die letzten Tiere im September 2018 die Anlage verlassen«, hieß es in der Erklärung. Es werde ein Konzept erarbeitet, wie die Schweinehaltung modern, tier-, menschen- und umweltgerechter fortgeführt werden könne. Tierschützer hatten wiederholt gegen die Bedingungen in der fast 50 Jahre alten Zuchtanlage protestiert - auch für den kommenden Sonntag ist eine Aktion angekündigt. dpa/nd