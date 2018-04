Bad Ems. Die Weinerzeugung in Rheinland-Pfalz ist 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 15,9 Prozent gesunken. Wie aus einem Bericht des Statistischen Landesamtes hervorgeht, wurden 2017 insgesamt 4 886 513 Hektoliter Wein im Land produziert. dpa/nd

