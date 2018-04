Antrag der portugiesischen Kommunisten wurde abgelehnt / Fraktionsvorsitzende Zimmer beklagt weiteren Fall in der »Geschichte verbotener Ausstellungen«

Die Schau spannt einen Bogen von der Französischen Revolution 1789 über die Badische Revolution von 1848/49 bis 1918. Auch angesichts von Bewegungen wie dem »Arabischen Frühling« oder den »Farbrevolutionen« in Osteuropa werden Fragen gestellt wie: Was ist Revolution? Und wie haben Revolutionen uns geprägt? dpa/nd

Zum Nachdenken anregen will eine Karlsruher Ausstellung im Gedenkjahr der Revolutionen von 1848 und 1918. »Revolution! Für Anfänger*innen« führt anhand von Installationen und historischen Exponaten - darunter eine Original-Guillotine - in das Thema ein. Dafür hat das Badische Landesmuseum einen Revolutionsparcours gebaut. Der Besucher kann dabei anhand von Fragen, die mit Soziologen der Uni Heidelberg entwickelt wurden, herausfinden, ob er ein Typ Revolutionär ist - oder nicht.

