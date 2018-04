Warschau. Polnische Nationalisten haben Israels Präsidenten Reuven Rivlin wegen eines angeblichen Verstoßes gegen das umstrittene Holocaust-Gesetz angezeigt. Rivlin habe in einer Erklärung nach dem Besuch des früheren NS-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau den polnischen Staat für Naziverbrechen verantwortlich gemacht, so die rechtsextreme Bewegung Ruch Narodowy am Dienstag. Damit habe Rivlin »bewusst und vorsätzlich« gegen polnisches Recht verstoßen. Rivlin hatte sich am 12. April am Rande eines Gedenkens in Auschwitz zu Gesprächen mit Polens Präsidenten Andrzey Duda getroffen. Bei den Gesprächen hatte Rivlin gesagt, es sei nicht zu leugnen, dass das Land Polen und einige polnische Bürger an der Vernichtung der Juden während der Nazizeit »beteiligt« gewesen seien. AFP/nd