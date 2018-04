Quito. Frühere FARC-Rebellen haben an der Grenze zu Kolumbien ein ecuadorianisches Paar entführt. Videobilder zeigten das gefesselte Paar inmitten schwer bewaffneter Männer. Ecuadors Regierung bestätigte die Echtheit des Videos. Bei den Entführern handle es sich um dieselbe Gruppe, die vor wenigen Tagen zwei ecuadorianische Journalisten und ihren Fahrer töteten, die sie Ende März gefangen genommen hatten, sagte Innenminister César Navas. Als Gegenleistung für die Freilassung der Geiseln fordern die Entführer von der Regierung Ecuadors, inhaftierte Mitglieder ihrer Gruppe auf freien Fuß zu setzen. dpa/nd

