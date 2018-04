Peking. Chinas Marine hat in der Taiwanstraße ein Manöver mit Schießübungen begonnen. Die Übung ziele darauf ab, Chinas Souveränität und territoriale Integrität zu schützen, zitierte der Staatssender CGTN am Dienstag Liu Jiueyi, Direktor des Pekinger Taiwan-Büros. Chinas Staatsmedien sprachen vom ersten Manöver in der Meeresstraße zwischen Chinas Festland und Taiwan seit zwei Jahren. Erst vergangenen Woche hatte China eine große Militärübung im Südchinesischen Meer abgehalten, die von Präsident Xi Jinping besucht wurde. dpa/nd