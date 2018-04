Robert Meyer zur Kritik an Uwe Tellkamp und seine Reaktion darauf

Ministerin Eva-Maria Stange (SPD) hob den kulturellen und identitätsstiftenden Wert dieses Engagements hervor und dankte für die »unermüdliche und generationenübergreifende Arbeit«. Der seit 2014 alle zwei Jahre vergebene Preis ist nach dem Dichter Handrij Zejler (1804 - 1872) benannt, der als Begründer der modernen sorbischen Literatur gilt. Die Verleihung ist für den 21. September in Kamenz geplant. dpa/nd

Die Slawistin Juliana Kaulfürst und der Rentner Dieter Reddo erhalten den mit 5000 Euro dotierten Zejler-Preis für sorbische Sprache 2018. Damit werde ihr »herausragender Beitrag« zur Revitalisierung des Schleifer Sorbisch gewürdigt, teilte das Kunstministerium in Dresden mit. Reddo sammelte über Jahrzehnte Lieder, Sagen und Erzählungen, initiierte und leitete Sprachkurse, Kaulfürst half ihm bei der Fertigstellung eines Liederbuchs.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Bei »Journalism on Stage« traten im SO 36 Medienschaffende auf eine Bühne, um ihre Arbeit zu erklären

Das Kammerensemble Neue Musik Berlin widmete sich an zwei Abenden einem »Neuen Realismus«

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!