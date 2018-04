Der Ebertplatz in Köln ist ein Kriminalitätsschwerpunkt - die Architektur ist mitschuldig

Kristian Jarmuschek, Vorsitzender des Bundesverbands Deutscher Galerien und Kunsthändler in Deutschland (BVDG), sagte, die Art Cologne sei auch in ihrer 52. Ausgabe »frisch und spannend«. Dass Köln etwas schmuddelig sei, tue dem Standort keinen Abbruch.

»Die Kunstwelt hat sich in den letzten zehn Jahren rasant weiterentwickelt«, sagte Direktor Daniel Hug bei der Eröffnung in Köln. Bei allen Veränderungen bleibe Deutschland jedoch eines der wichtigsten Länder für Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts.

Bei »Journalism on Stage« traten im SO 36 Medienschaffende auf eine Bühne, um ihre Arbeit zu erklären

Das Kammerensemble Neue Musik Berlin widmete sich an zwei Abenden einem »Neuen Realismus«

