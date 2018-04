Der Literaturpreis wird von dem gleichnamigen Unternehmen für Prosa-Texte gestiftet und richtet sich speziell an Nachwuchsschriftsteller, die mindestens bereits ein Werk bei einem anerkannten Verlag veröffentlicht haben sollen. Würth kooperiert bei der Auszeichnung mit der Universität Tübingen. dpa/nd

Die Schriftstellerinnen Carola Gruber und Yael Inokai erhalten den diesjährigen Würth-Literaturpreis. Dies teilte die Universität Tübingen am Mittwoch mit. Gruber bekommt den ersten Preis für ihren Text »Schon gut«. Die Autorin war unter anderem Stadtschreiberin von Regensburg und hatte bereits 2008 ihr Erstlingswerk veröffentlicht. Die in Berlin wohnende Autorin Inokai bekommt die Auszeichnung für ihren Text »Der Ausländer«.

