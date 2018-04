Foto: dpa/Martin Schutt

Kaum waren die ersten Meldungen in der Welt, dass es im Opel-Werk in Eisenach einen massiven Stellenabbau geben könnte, waren die zwei Gefühle wieder da, die viele Menschen in der Region um die westthüringische Stadt nur allzu gut kennen: Unsicherheit und Angst. Denn gerade in der klein- und kleistteiligen Wirtschaft des Freistaats hat das Werk des deutschen Autobauers, der seit Mitte 2017 zum französischen Konzern PSA gehört, eine herausragende Bedeutung: Mag man in vielen alten Bundesländern Unternehmen mit etwa 1800 Arbeitsplätzen als Mittelständler sehen - für Thüringer Verhältnisse ist das Opel-Werk ein riesiger Arbeitgeber; einer, an dem tausende weitere Arbeitsplätze der Zulieferindustrie rund um Eisenach hängen. Mehr als 90 Prozent der Unternehmen in Thüringen haben weniger als 25 Beschäftigte.

Die Vorstellung, dass von den derzeit etwa 1800 Arbeitsplätzen im Opel-Werk bald nur noch etwa 1000 übrig bleiben könnten, wie es ...