Straßburg. Neue EU-Regeln für den Ökolandbau sollen Etikettenschwindel bei Biolebensmitteln künftig weiter eindämmen. Das EU-Parlament billigte am Donnerstag mit großer Mehrheit eine neue Verordnung. Sie sieht regelmäßige Vor-Ort-Kontrollen vor, die nicht nur die Produktion sondern auch die Lieferkette abdecken sollen. Formal muss noch der Rat der Mitgliedsländer zustimmen, bevor die Regeln 2021 in Kraft treten. Dann können Landwirte, deren Erzeugnisse mit Pestiziden oder synthetischen Düngemitteln belastet sind, ihr Ökolabel verlieren. Auch importierte Bioprodukte müssen EU-Standards entsprechen. Ausnahmen kann es geben. dpa/nd

