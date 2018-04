Schwerin. 25 Wohnungen werden in Mecklenburg-Vorpommern im Schnitt pro Woche zwangsgeräumt. Insgesamt waren es im vorigen Jahr 1300 und damit 150 weniger als 2016, wie das Justizministerium am Donnerstag mitteilte. Zuständig für Zwangsräumungen sowie für Pfändungsaufträge sind die 85 Gerichtsvollzieher im Land. Im Vorjahr waren es 26 500 Pfändungsaufträge, 2016 lag die Anzahl bei rund 31 700. dpa/nd

