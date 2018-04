Madrid. Die baskische Untergrundorganisation ETA will im Mai ihre Auflösung verkünden. Wenn nicht »in letzter Minute« etwas dazwischenkomme, werde sie dies am ersten Maiwochenende bekanntgeben, sagte Vermittler Alberto Spectorovsky am Donnerstag im baskischen Radiosender EITB. »Die Erklärung, wonach die ETA nicht mehr existiert, wird sehr eindeutig sein.« Spectorovsky gehört einer internationalen Kontaktgruppe an, die in dem Konflikt vermittelt. Die ETA hatte 2011 ein Ende ihres bewaffneten Kampfes für ein unabhängiges Baskenland verkündet. AFP/nd