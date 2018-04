Foto: Kremmin. Wohnmobile und Caravans stehen zum Verleih und zum Verkauf auf dem Gelände eines Händlers in Kremmin in Mecklenburg-Vorpommern. Nach vier Rekordjahren erwartet die Campingbranche erneut einen deutlichen Zuwachs. 2017 verbuchten die Campingplatzbetreiber nach Angaben ihres Bundesverbandes 31 Millionen Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland. Campingland Nummer eins blieb Bayern mit 5,6 Millionen Übernachtungen, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern (4,6 Millionen) und Niedersachsen (4,4). dpa/nd Foto: dpa/Jens Büttner