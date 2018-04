Noch im Mai soll das Dragoner-Areal in Kreuzberg vom Bund an das Land Berlin übergeben werden. Das wurde am Mittwochabend im Haushaltsausschuss des Bundestages deutlich. Im Gegenzug werden bei einem Grundstückstausch Kultur-Liegenschaften von Berlin an den Bund übergeben. So war es 2017 im Hauptstadtfinanzierungsvertrag festgelegt worden. »Wir hatten den Tagesordnungspunkt beantragt, weil es uns viel zu langsam geht«, sagte die Obfrau der LINKEN im Haushaltsausschuss, Gesine Lötzsch. Vielleicht sei das auch der Grund, dass sich der Prozess langsam beschleunige. Die LINKE erwarte zudem, dass sich die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sofort aus dem Normenkontrollverfahren gegen das Land Berlin zurückzieht, sagte Lötzsch. mkr