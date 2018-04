Russland will aus SALIS-Vertrag zum Lufttransport schwerer Lasten aussteigen

NATO-Militärs und ihre russischen Kollegen messen ihre Kräfte in Syrien - eine politische Lösung ist nicht in Sicht

Moskau. Russland stoppt die Bereitstellung des Großraumflugzeugs Antonow 124 für die Streitkräfte der NATO: Der Vertrag mit zehn NATO-Ländern zum Einsatz des Flugzeugs werde nach Auslaufen zum Jahresende nicht mehr verlängert, teilte der russische Konzern Wolga-Dnjepr am Mittwoch mit. Der Vertrag war seit 2006 jedes Jahr verlängert worden. Wolga-Dnjepr stellte die Maschinen zur Verfügung, weil die NATO derzeit über eingeschränkte Luftladekapazitäten verfügt. Angesichts anhaltender Probleme beim europäischen Transportflugzeug A400M spielt die AN-124 wegen ihres außergewöhnlich großen Ladevolumens eine wichtige Rolle. AFP/nd

