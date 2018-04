Wieder ist in der Rigaer Straße in Friedrichshain ein Polizeiauto von einem Stein getroffen worden. Der Gruppeneinsatzwagen soll routinemäßig vor Ort unterwegs gewesen sein, als in Höhe Zellerstraße ein Stein auf der Motorhaube des Fahrzeugs einschlug, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag mitteilte. Die Polizeibeamten blieben unverletzt, der Staatsschutz ermittelt. nd/dpa