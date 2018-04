Nach siebenjähriger Flucht steht ein ehemaliger Horterzieher wegen Kindesmissbrauchs in mehr als 280 Fällen vor dem Berliner Landgericht. Dem 54-Jährigen werden sexuelle Übergriffe auf drei Jungen in der Zeit von 1991 bis 2010 vorgeworfen. Die Schüler seien sechs bis zwölf Jahre alt gewesen. Ob sich der vor neun Monaten in Bulgarien festgenommene Angeklagte zu den Vorwürfen äußern wird, blieb zu Prozessbeginn am Donnerstag zunächst offen. Laut Anklage soll der Mann einen der Jungen von 1991 bis 1997 in 281 Fällen missbraucht haben. dpa/nd