Die Vereinbarungen im schwarz-roten Koalitionsvertrag zur Pflege kranken am Unwillen zur Umverteilung

Der gesundheitspolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Harald Weinberg, sieht die Strukturreform allerdings eher als »Strukturbereinigung durch die Hintertür« - zum Nachteil der Patienten. Folge werde die Schließung vieler kleiner Krankenhäuser sein. Jene Kliniken, die nun aus der Notfallversorgung herausfielen, würden dadurch in eine wirtschaftliche Schieflage gedrängt. Weinberg plädierte für »Bereitschaftspraxen als Kooperationsmodelle«.

Dem widersprach G-BA-Chef Josef Hecken. Er begrüßte stattdessen, dass Notfälle künftig noch fachgerechter versorgt werden könnten. Bedenken, dass die Notfallversorgung in strukturschwachen Gebieten gefährdet sei, habe er nicht.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) stimmte am Donnerstag gegen die Neuregelung. DKG-Präsident Gerald Gaß warnte davor, dass noch mehr Kliniken nach den strengen Vorgaben den Notfallstatus verlieren könnten und dass Rettungswagen künftig längere Wege hätten. Die DKG rief die Bundesländer auf, »die teilweise überzogenen Kriterien nicht anzuerkennen«.

Der G-BA ist das höchste Entscheidungsgremium im deutschen Gesundheitswesen und bestimmt die Versorgung nach den Vorgaben der Politik. Bereits seit zwei Jahren hatte er über eine Reform der Notfallversorgung beraten. Ein Teil der bereits begonnenen Reform war der Beschluss, sogenannte Portalpraxen einzurichten. Inzwischen gibt es rund 650 solcher Praxen, die am Wochenende weniger schwer erkrankte Patienten betreuen, damit diese nicht in die Notfallambulanzen gehen.

Patienten in Deutschland sollen künftig deutlich weniger Krankenhäuser vorfinden, die auf eine Notfallsituation eingerichtet sind. Die verbleibenden Kliniken sollen dafür garantieren, dass sie die Patienten angemessen betreuen können. Das sieht ein Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen (G-BA) vor, den das Gremium am Donnerstag fasste. Von 1748 Krankenhäusern sollen künftig nur noch 1120 entsprechende Zuschläge bekommen.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Von Trier bis Chemnitz: Viele Unternehmen und Marketingagenturen wollen an dem runden Geburtstag des großen Denkers mitverdienen

Am Samstag wird Sachsen-Anhalts Gartenschau eröffnet - bis zum 7. Oktober präsentieren sich auch Verbände, Vereine und Kirchen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!