Das Logo des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Berlin. Jetzt muss sich die Behörde mit einem Korruptionsskandal in seiner Bremer Außenstelle auseinandersetzen. Foto: dpa/Silas Stein

München. Im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gibt es einem Medienbericht zufolge einen Korruptionsverdacht. Eine leitende Mitarbeiterin der Behörde soll an der Außenstelle Bremen in mehr als 1200 Fällen Asyl gewährt haben, obwohl die Voraussetzungen nicht vorlagen, berichteten die »Süddeutsche Zeitung«, NDR und Radio Bremen am Freitag. Die Staatsanwaltschaft Bremen bestätigte demnach Ermittlungen gegen die Frau, drei Rechtsanwälte und einen Dolmetscher.

Dem Bericht zufolge handelt es sich bei der Verdächtigen um die bisherige Leiterin der BAMF-Außenstelle, sie sei inzwischen vom Dienst suspendiert worden. Sie habe offenbar mit drei Anwälten aus Bremen und Niedersachsen zusammengearbeitet, die ihr systematisch Asylbewerber zugeführt hätten. Viele der Antragsteller sollen Jesiden gewesen sein. Diese kamen auch aus anderen Bundesländern.

Die Außenstelle Bremen sei demnach formal für die Antragssteller nicht zuständig gewesen, die Leiterin habe über die Anträge in Eigenregie offenbar dennoch entschieden. Die Antragsteller seien dafür in einigen Fällen mit gecharterten Bussen eigens auch aus anderen Bundesländern nach Bremen gefahren worden. Offenbar nahmen die Ermittlungen ihren Anfang in Niedersachsen: Das Innenministerium hatte im Zusammenhang mit einer gerichtlichen Auseinandersetzung um einen Asylantrag Unregelmäßigkeiten bei der Bewilligung festgestellt, berichtet der Norddeutsche Rundfunk.

Dem Bericht zufolge ist aber noch nicht klar, ob und wie die Beamtin und die Anwälte Geld verdienten. Die BAMF-Mitarbeiterin habe zumindest Zuwendungen etwa in Form von Restaurant-Einladungen erhalten. Der Verdacht der Staatsanwaltschaft laute auf Bestechlichkeit und bandenmäßige Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung.

Die Ermittlungen laufen bereits seit mehreren Monaten. Am Mittwoch und Donnerstag seien acht Objekte in Bremen und Niedersachsen durchsucht worden - darunter mehrere Kanzleien. Agenturen/nd