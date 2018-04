Ich wusste, dass ich mich auf Sie, liebe Leserinnen und Leser, verlassen kann. Es ist zwar noch viel Luft nach oben, aber nach dem Aufruf nach mehr Geschichten am vergangenen Wochenende trafen nun doch schon einige bei uns ein. Schöne Geschichten, die von ganz unterschiedlichen Träumen - erfüllte und noch nicht erfüllte - erzählen. Ganz herzlichen Dank dafür!

Auch in dieser Woche können Sie wieder eine der Geschichten lesen. Siegfried Rädel aus Heidenau erzählt davon, wie er sich den Traum, ans »Ende der Erde« zu gelangen, über viele Jahre hinweg Stück für Stück erfüllt hat. Was für eine Genugtuung muss das gewesen sein, als er endlich am Ziel seines Traums angelangt war.

Ein Traum ist auch der Preis, den eine Autorin oder ein Autor gewinnt, die zu den drei Favoriten der Publikumsjury der Abschlussveranstaltung gehören. Er führt in das Hotel Karnerhof an den Faaker See nach Österreich. Wer weiß, vielleicht können Sie ja schon bald die Koffer packen, um sich dort so richtig verwöhnen zu lassen. Davor aber hat Fortuna noch die Aufgabe gestellt, eine (traumhaft schöne) Geschichte zu schreiben. Worauf eigentlich warten Sie noch: Setzen Sie sich am besten gleich hin und bringen Sie ihren gelebten oder noch unerfüllten Traum zu Papier. Und bitte: Vergessen Sie nicht Ihre Adresse anzugeben. Wie sollen wir sonst wissen, wie Sie im Falle des Gewinns zu erreichen sind?

Heidi Diehl