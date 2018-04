Was soll das sein

Potsdam. Für ihre Anstrengungen, einer nach Nepal abgeschobenen Klassenkameradin die Wiedereinreise zu ermöglichen, ist eine Schulklasse aus Duisburg mit einem Preis geehrt worden. Die ehemalige 9d des Duisburger Steinbart-Gymnasiums erhielt am Donnerstag in Potsdam die Skulptur »Dialog und Toleranz« des Paritätischen Gesamtverbandes. Die 15-jährige Bivsi war im Mai 2017 mit ihren Eltern nach Nepal abgeschoben worden, nachdem der Asylantrag der Familie in allen Instanzen gescheitert war. Nach erfolgreichem Protest auch von Politikern war die Jugendliche im August mit einem Schüleraustauschvisum wieder eingereist. Die Eltern dürfen Bivsi aus humanitären Gründen für die Dauer der Ausbildung begleiten. »Die jungen Menschen haben sich außerordentlich um die soziale Verantwortung der Gesellschaft verdient gemacht und ein Zeichen für Humanität gesetzt«, erklärte der Vorsitzende des Paritätischen Gesamtverbandes, Rolf Rosenbrock, laut einer Mitteilung. dpa/nd