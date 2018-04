Thranenweier. Wegen seiner vielfältigen Angebote für Menschen mit Beeinträchtigungen ist der Nationalpark Hunsrück-Hochwald von den Vereinten Nationen als »Nationalpark für alle« ausgezeichnet worden. So gibt es einen barrierefreien Naturerlebnisweg für Gehbehinderte, Broschüren in Blindenschrift und leichter Sprache sowie Führungen in Gebärdensprache. »Es ist schon außergewöhnlich, dass ein Nationalpark sich Barrierefreiheit so klar und eindeutig auf die Fahnen schreibt«, sagte der Sprecher der UNO-Dekade Biologische Vielfalt in Bonn. Am Donnerstag wurde der Park im Rahmen des Sonderwettbewerbs »Soziale Natur - Natur für alle« geehrt. Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald ist der erste, der das Label bekommt. Er erstreckt sich zu rund 90 Prozent in Rheinland-Pfalz, etwa 10 Prozent der insgesamt rund 10 000 Hektar liegen im Saarland. dpa/nd