Schwerin. Neue Landlust in Mecklenburg-Vorpommern: Mehrere Landkreise haben im ersten Halbjahr 2017 Einwohner hinzugewonnen. Nordwestmecklenburg, Vorpommern-Rügen, Ludwigslust-Parchim und der Landkreis Rostock legten jeweils leicht zu, wie aus den jüngsten Daten des Statistischen Landesamtes hervorgeht, die am Freitag in Schwerin veröffentlicht worden sind. Die Zuwächse bewegten sich zwischen 0,1 und 0,2 Prozent. Im Landkreis Rostock lebten den Angaben zufolge am 30. Juni 2017 genau 347 Menschen mehr als zu Jahresbeginn, in Vorpommern-Rügen betrug das Plus 491. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim lebten zur Jahresmitte 247 Menschen mehr als Anfang 2017. In Nordwestmecklenburg lag das Einwohnerplus bei 126 Menschen. Leicht verlor die Hansestadt Wismar (-119). Verluste hinnehmen mussten die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte (-680/-0,3 Prozent) und ebenfalls Vorpommern-Greifswald (-449/-0,2 Prozent). dpa/nd