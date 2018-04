Magdeburg. Betriebsräte müssen aus Sicht der LINKE-Fraktion im Landtag Sachsen-Anhalts besser vor aggressiven Arbeitgebern geschützt werden. Undemokratische Arbeitgeber müssten härter und schneller bestraft werden, sagte der Abgeordnete Andreas Höppner am Freitag in der Plenarsitzung in Magdeburg. Mitunter würden Anwaltskanzleien bezahlt, um Betriebsräte von der Arbeit abzuhalten oder Prämien an Beschäftigte gezahlt, die nicht bei der Betriebsratswahl anträten. Unternehmen, die nachweislich betriebliche Mitbestimmung verhinderten, dürften nicht auch noch ausgezeichnet werden, sagte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD). Laut jüngsten Erhebungen habe nur jedes siebte Unternehmen, das einen Betriebsrats haben könnte, tatsächlich einen. dpa/nd